عاجل .. أسهم "الحديد وصلب" تواصل خسائرها بالبورصة بعد قرار التصفية

سجلت أسهم شركة الحديد والصلب المصرية ، تراجعات جديدة في تعاملات جلسة اليوم الخميس، مواصلة بذلك خسائرها من تأثير إعلان مجلس إدارتها تصفيتها وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة.

وأوقفت البورصة التداولات على اسهم الحديد وصلب في جلسة اليوم 10 دقائق بعد تجاوزها نسبة الهبوط المسموح بها 5%.

وأظهرت شاشات التداولات بالبورصة، أن سهم" الحديد والصلب" أحد الشركات العريقة الذي اكتتب فيه المصريون فيه بقيمة 2 جنيه قبل 67 عام لتأسيس الشركة، هوي بنسبة 10% للجلسة الثانية على التوالي ليصل إلى مستويات 3.03 جنيه مقابل 3.36 جنيه السعر الذي افتتح جلسة التداول عنده.

وكان سهم الحديد والصلب المصرية، اعيد التداول عليه في تعاملات جلسة الامس بعد افصاح الشركة عن قرارات الجمعية العامة الغير عادية والتى وافقت بالأغلبية على تصفيتها، ووضع جدول زمني لعملية التصفية التى ستستغرق نحو عاميين ونصف.