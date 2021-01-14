محافظ القليوبية: غلق وتشميع 2 مقهى وتحرير 15 محضر إشغال بشبرا الخيمة

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ضبط اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أكثر من 25 شيشة بكافيتيريا بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة، ووجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوع نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



كما جرى تحرير أكثر من 15 محضر، ورفع إشغالات الكافتيريات والمطاعم الذين يفترشون ويستغلون الأرصفة أمام المحال.



جاء ذلك خلال حملة مكبرة لمتابعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة وحدة مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة.



كما تابع المحافظ إجراءات التزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد، حيث تابع الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال محافظ القليوبية، إنه جرى تحرير عدد 5544 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وذلك منذ بدء تطبيق الغرامة يوم الأحد 3 يناير، ويجرى ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية.



وأكد المحافظ على شن لجان من التفتيش والمتابعة حملات على المواقف لمتابعة تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشددا على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين.