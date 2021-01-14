معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام وموعد الصرف

الخميس 14/يناير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في المقالة التالية رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي وموعد صرف المعاش، وهذا بعدما ازداد البحث في الاونة الأخيرة عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة، حيث تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدي تكافل وكرامة، خلال الأيام المقبلة، ومن المفترض أن يتم الصرف لنحو مليون و237 ألفا و582 شخصا من مستفيدي "كرامة"، و2 مليون و175 ألفًا و603 لمستفيدي "تكافل".

ومن جهتها، أوضحت وزاة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخطوات التفصيلية للحصول على أي معلومة تخص معاش تكافل وكرامة، وخلال السطور القادمة نوضح تلك الخطوات بسهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التضامن الاجتماعي (((((هنا))))
- اختيار الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
- ثم يتم كتابة الرقم القومي للمستفيد من المعاش.
- وأخيرا الضغط على استعلام.

وكشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق عن أن هناك نحو 14 مليونًا و200 ألف شخص مستفيد من برامج الدعم النقدي، بخلاف 8 ملايين و400 ألف مسجلين على قاعدة البيانات، معلنة أنه تمت زيادة 411 ألف أسرة على "تكافل وكرامة"، خلال جائحة كورونا.

أخبار تهمك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

12:28 ص

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

09:59 ص

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض