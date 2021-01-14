معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام وموعد الصرف

ننشر لكم في المقالة التالية رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي وموعد صرف المعاش، وهذا بعدما ازداد البحث في الاونة الأخيرة عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة، حيث تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف دعم شهر يناير 2021 لمستفيدي تكافل وكرامة، خلال الأيام المقبلة، ومن المفترض أن يتم الصرف لنحو مليون و237 ألفا و582 شخصا من مستفيدي "كرامة"، و2 مليون و175 ألفًا و603 لمستفيدي "تكافل".





ومن جهتها، أوضحت وزاة التضامن الاجتماعي مجموعة من الخطوات التفصيلية للحصول على أي معلومة تخص معاش تكافل وكرامة، وخلال السطور القادمة نوضح تلك الخطوات بسهولة ويسر.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التضامن الاجتماعي (((((هنا))))

- اختيار الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- ثم يتم كتابة الرقم القومي للمستفيد من المعاش.

- وأخيرا الضغط على استعلام.



