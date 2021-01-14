رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM

الخميس 14/يناير/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي متابعته المستمرة لكافة التجهيزات الأخيرة، وذلك لحصول محطة معالجة عتاقه بالسويس لتجديد شهادة الإدارة الفنية المستدام، ( TSM، حيث تبلغ طاقة المحطة التصميمية 130 ألف متر مكعب يوم، وتم إنشاؤها عام 1995م على مساحة 500 فدان.

وشدد رئيس مياه القناة، علي متابعه أعمال مراجعه وتحديث ملفات المحطة من حيث النظام الادارى، والهيكل الوظيفى للمحطة، وبطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بها، وإعادة تدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة للتأكيد من سلامه إجراءات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مكونات المحطة، وإعداد مخططات السلامة والصحة المهنية، ومراجعه معمل المحطة وتجهيز جميع إجراءات الجودة المعملية.

وقد أشاد اللواء عبد الحميد عصمت، الى الجهود المبذولة من جميع العاملين بالشركة للحفاظ على موارد الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لتحقيق الاستدامة متزامنًا مع رؤية الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن برنامج الـTSM يهدف الى التشغيل الأمثل للمعدات والمحافظة على أصول المحطة وجودة المنتج النهائى ومطابقته للمعايير القياسية، والصيانة القياسية للمحطة والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك للاستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM
رئيس مياه القناة: المراحل الأخيرة لحصول محطة عتاقه علي شهادة TSM

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