العمالة غير المنتظمة يناير 2021| استعلم عن منحة الـ500 جنيه في 4 خطوات

الخميس 14/يناير/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة التفاصيل المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة يناير 2021، نقدم لكم رابط الاستعلام عن خطوات منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه، حيث توفر وزارة القوى العاملة رابط سريع للمستفيدين من هذه المنحة للاستفسار عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة ولمعرفة موعد استلام مبلغ 500 جنيه، كما وفرت وزارة القوى العاملة مبلغ للمتضررين من أزمة فيروس كورونا في الآونة الأخيرة سيتم صرفها على دفعات شهريا.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021
وعن خطوات الاستعلام ومعرفة موعد صرف منحة العاملة غير المنتظمة من خلال موقع وزارة القوى العاملة، اتبعوا التالي:

- قم بزيارة موقع وزارة القوي العاملة من خلال الرابط التالي (((((اضغط هنا))))))
- قم باختيار خانة الاستعلام عن منحة العاملة غير المنتظمة.
- قم بتسجيل رقم البطاقة الخاص بالمستعلم  والمكون من 14 رقم.
- قم أخيرا بالنقر على زر الاستعلام وتظهر إليك النتيجة.

أخبار تهمك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ حوالي 11 ساعة

سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن من مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

12:28 ص

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

09:59 ص

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض