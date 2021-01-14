العمالة غير المنتظمة يناير 2021| استعلم عن منحة الـ500 جنيه في 4 خطوات

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة التفاصيل المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة يناير 2021، نقدم لكم رابط الاستعلام عن خطوات منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه، حيث توفر وزارة القوى العاملة رابط سريع للمستفيدين من هذه المنحة للاستفسار عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة ولمعرفة موعد استلام مبلغ 500 جنيه، كما وفرت وزارة القوى العاملة مبلغ للمتضررين من أزمة فيروس كورونا في الآونة الأخيرة سيتم صرفها على دفعات شهريا.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021

وعن خطوات الاستعلام ومعرفة موعد صرف منحة العاملة غير المنتظمة من خلال موقع وزارة القوى العاملة، اتبعوا التالي:





(((((اضغط هنا)))))) - قم بزيارة موقع وزارة القوي العاملة من خلال الرابط التالي

- قم باختيار خانة الاستعلام عن منحة العاملة غير المنتظمة.

- قم بتسجيل رقم البطاقة الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم.

- قم أخيرا بالنقر على زر الاستعلام وتظهر إليك النتيجة.