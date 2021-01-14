"كل سنة و انتي في حياتي".. بكلمات رومانسية محمد مهران يُهنئ زوجته بعيد ميلادها

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حرص الفنان محمد مهران على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات رومانسية ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد مهران صورة له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلاً :"مع كل سنة بتعدي عليكي و احنا مع بعض، بحسها سنين عمرنا الجديد اللي بنبني فيهم ذكرياتنا و حياتنا و عمرنا اللي جاي".



وتابع محمد مهران قائلاً :"كانت سنة صعبة عليكي بجد من حمل لولادة بس بنينا فيها ذكريات كتير لينا و الأهم إنك جيبتلنا أحلى شئ في الكون (زين)، ربنا يحفظهلنا، كل سنة و انتي في حياتي يا حبيبتي و عائلتي، بحبك ".



وفي سياق آخر، قام محمد مهران بكتابة مسلسل "لؤلؤ"، الذي يُعرض حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية،

وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، وهو قصة مي عمر، وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.