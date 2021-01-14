مسئولو"الإسكان" يتفقدون مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:48 ص
جانب من التفقد
جانب من التفقد
أحمد الشيخ

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة تفقدية لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمحافظة القاهرة.


وأوضح مسئولو الوزارة، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لعمارتين من العمارات الجارى تنفيذها بالمشروع، مؤكدين أنه تم التغلب على جميع العقبات التى واجهت تنفيذ العمارات السكنية، ومنها ارتفاع نسبة المياه الجوفية، وإحلال التربة فى أجزاء متعددة من الموقع، وإزالة بعض العقبات من الموقع.

وأشار مسئولو وزارة الإسكان، إلى أنه من المقرر مع نهاية شهر فبراير المقبل، الانتهاء من نحو 70 ٪ من أعمال الهيكل الخرسانى للعمارات السكنية، ونحو 20 ٪ من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

وأضاف مسئولو وزارة الإسكان، أن الوزارة تتولى تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمساحة 95 فداناً، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري وفندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها.

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