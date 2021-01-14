4 ظواهر جويه تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

الخميس 14/يناير/2021 - 10:41 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة؛ حيث تشهد البلاد حوالي 4 ظواهر جوية تسيطر على حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل، ناصحة المواطنين بتوخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس والالتزام بتعاليم المرور في حالة القيادة على الطرق السريع في الصباح الباكر مع توخي الحذر من الرياح والأتربة وخاصة مرضى الصدر.

وعن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، حيث تكمن في الشبورة المائية والامطار والرياح المحملة بالأتربة والاضطراب في الملاحة البحرية، نقدم لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمعرفة حالة الطقس المتوقعة:

حالة الطقس الخميس:
- أمطار متوسطة 70% على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية.
- أمطار متوسطة 50% على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح.
- أمطار خفيفة 40% على البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس الجمعة:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس السبت:
- أمطار متوسطة 60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% على مناطق من الوجه البحري.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأحد:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس الاثنين:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية.

حالة الطقس الثلاثاء:
أمطار 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

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