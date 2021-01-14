10 معلومات حول طقس اليوم الخميس 14 يناير.. تعرف عليهم

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية لتزويد متابعيها بكافة المعلومات المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة؛ نقدم لكم في السطور التالية 10 معلومات حول حالة الطقس اليوم الخميس 14 يناير:





- انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية.

- رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية

- طقس دافى على جنوب سيناء والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة

- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- أمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على دمياط والعريش ورفح وبورسعيد على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: فتسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وتسجل الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، بينما مطروح تصل العظمى لـ17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.