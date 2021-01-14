الليلة..هيثم شاكر ضيف أبلة فاهيتا في "الدوبلكس"

الخميس 14/يناير/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تستضيف الدمية الشهير أبلة فاهيتا الليلة في برنامجها "الدوبلكس"الفنان هيثم شاكر، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على قناة "on e".

ومن المقرر أن يتحدث هيثم شاكر
خلال اللقاء عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية، كما سيقوم بتقديم بعض الأغاني.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هيثم شاكر الدرامية مسلسل "حب عمري"، وهو بطولة سهرالصايغ، محمد عادل، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، محمد مهران، ديانا هشام، سامح الصريطي، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

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