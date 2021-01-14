محافظ الفيوم يجتمع بوكيل وزارة الصحة الجديد ومديري الإدارات لمناقشة مطالب القطاع

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محافظ الفيوم يوجه الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي



محافظ الفيوم يشدد على تكثيف أعمال التطهير بالمستشفيات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية



محافظ الفيوم يوجه باستمرار متابعة مخزون الأكسجين وأعمال التطوير بالمستشفيات







زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مديرية الصحة والسكان، لمناقشة مطالب واحتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، ومتابعة آخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكافة المستشفيات، وبحث آليات تذليل العقبات لتدخل المستشفيات بكامل طاقتها الخدمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ومديري مختلف الإدارات بالمديرية وعدد من العاملين.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن زيارة المحافظ لمديرية الصحة تأتي في إطار استئناف زيارات المحافظ لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة للوقوف على المطالب والاحتياجات بها، والوقوف على سير العمل والآداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن المحافظ خلال زيارته لمديرية الصحة قدم الشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، مثمنًا دورهم الإيجابي فى الوقوف صفًا واحدًا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للتصدى للموجة الثانية لجائحة كورونا.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد على تحمل المسئولية للخروج من تلك الفترة الحرجة لانتشار فيروس كورونا، مشددًا على العمل بكل جدية ومواصلة التنسيق بين مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمة بشكل أكثر إيجابية، والاستفادة من آليات المواجهة الناجحة خلال الفترة الماضية، موجهًا برفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة باستمرار المرور على المستشفيات للوقوف على سير العمل والأداء، إضافة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية من ارتداء الكمامات ومتابعة التعقيم والتطهير، فضلًا عن مراجعة الأعمال بكافة المستشفيات التى يتم تطويرها وخاصة مستشفى الحميات، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير المستشفى من تشغيل للمصعد" الأسانسير" وتعديل شبكات الأكسجين من خلال اللجان الفنية المختصة بهذا الشأن، لتكون جاهزة لفرشها ومدها بالمستلزمات والأدوات الطبية بداية الأسبوع القادم.



كما أكد المحافظ على مراجعة مخزون الأكسجين بكافة المستشفيات ـ سواء العاملة بتانك أو اسطوانات ـ مشددًا على الاستخدام الأمثل للأكسجين تبعًا لاحتياجات الحالات، إضافة لمراجعة المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية ومعرفة وسائل صرفها بشكل أسبوعي، مع التأكيد على الترشيد في الاستهلاك حفاظًا على المال العام، كما وجه بسرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة بتلقى مصابي كورونا من المستلزمات الطبية.



وعرض وكيل وزارة الصحة مطلب بشأن ضعف التيار الكهربي بمستشفى الصدر، وتواصل المحافظ مع رئيس قطاع كهرباء الفيوم لسرعة قياس الأحمال بنطاق المستشفى، لإعداد بيان توضيحي لها، لتوفير التيار اللازم للمستشفى، كما أكد المحافظ على إعادة توزيع القوى البشرية التشغيلية من أطباء وأطقم تمريض لتغطى كافة المستشفيات لتخفيف الأعباء عن مستشفى الحميات.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بأنه بالتنسيق مع عدد من مديري الإدارات بالمديرية، تم عمل مسح ودراسة لاحتياجات مركزي إطسا ويوسف الصديق تبعًا للكثافات السكانية، كونهما من المراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهوري، وذلك من خلال إدخال بعض أعمال التطوير والتأهيل غير المدرجة بالخطة الاستثمارية لعدد من الوحدات الصحية بتحويلها لمراكز طبية حضرية، كما وجه محافظ الفيوم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في رفع كفاءة عدد من وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات.



وفى السياق ذاته، استعرض مدير ادارة الكلى، الأعمال الجاري تنفيذها بمختلف وحدات الغسيل الكلوى سواء بالمستشفى العام أو الحميات أو إطسا المركزى أو سنورس وطامية، لافتًا إلى أنه تم حصر الاحتياجات، في جميع وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات، والتنسيق مع مسئولي صندوق تحيا مصر لتوفير عدد آخر من ماكينات الغسيل الكلوى، ووجه المحافظ بمراجعة مركز غسيل الكلى بمستشفى طامية المركزي، والعمل على دعم وحدة الغسيل الموجودة بمستشفى الحميات.