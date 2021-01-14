ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم الخميس

الخميس 14/يناير/2021 - 10:21 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد عصام

 

حققت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع ارتفاعات جماعية، لتواصل مكاسبها التى بلغت  في تعاملات الأمس 2 مليار جنيه.

 

 

وافتتح المؤشر الرئيسي " egx30" تعاملات السوق في جلية اليوم على ارتفاع نسبته 0.05% ليصل إلى مستوي 11394.24 نقطة،  وزاد المؤشر " egx70"  متساوي الأوزارن بنسبة 0.79% إلى 2245 نقطة مقابل مستويات 2227.9 نقطة، وحقق مؤشر" "egx100  متساوي الأوزارن هو الآخر مكاسب بنحو 0.47% ليصل إلى 3240.65 نقطة.

 

 

وفي اول نصف ساعة على بدء التداولات، تغيرت أسعار أسهم 27 شركة نحو الارتفاع، بينما انخفضت اسهم 12 شركة، واستقرت اسهم 56 شركة.

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