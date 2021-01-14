ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم الخميس
الخميس 14/يناير/2021 - 10:21 ص
محمد عصام
حققت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس جلسة
نهاية الأسبوع ارتفاعات جماعية، لتواصل مكاسبها التى بلغت في تعاملات الأمس 2 مليار جنيه.
وافتتح المؤشر الرئيسي " egx30" تعاملات السوق في
جلية اليوم على ارتفاع نسبته 0.05% ليصل إلى مستوي 11394.24 نقطة، وزاد المؤشر " egx70" متساوي الأوزارن بنسبة 0.79% إلى
2245 نقطة مقابل مستويات 2227.9 نقطة، وحقق مؤشر" "egx100 متساوي الأوزارن هو الآخر مكاسب بنحو 0.47% ليصل إلى 3240.65
نقطة.
وفي اول نصف ساعة على بدء التداولات، تغيرت أسعار أسهم
27 شركة نحو الارتفاع، بينما انخفضت اسهم 12 شركة، واستقرت اسهم 56 شركة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا