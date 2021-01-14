الأرصاد تكشف سبب انخفاض الحرارة بمعدل 6 درجات

الخميس 14/يناير/2021 - 10:22 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
أكدت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة  تنخفض بمعدل 6 درجات مئوية لتسجل 19 درجة، مقارنة بأمس الذي وصلت فيه لـ25 درجة، ويرجع ذلك إلى نتيجة تأثير منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط تسبب في رياح شمالية غربية.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، فى مداخلة تلفزيونية، إنه بداية من أمس الأربعاء، بدأت الشبورة المائية تتلاشى بسبب نشاط الرياح الذي يشتت الشبورة والضباب.

وأوضحت أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أثر على معظم محافظات الجمهورية أمس، ويستمر اليوم، بينما انخفاض درجات الحرارة مستمر.

وأشارت إلى أن هناك فرص سقوط أمطار اليوم وحتى الأسبوع المقبل، على أن تكون من خفيفة لمتوسطة، على السواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح، ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الساحل الشرقي.

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