الأرصاد: "أمطار خفيفة إلى متوسطة.. وانخفاض الحرارة 6 درجات" (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 10:26 ص
هدى عبدالرازق

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، منذ 3 أسابيع ماضية، فضلًا عن شبورة وصلت لحد الضباب وانعدام الرؤية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بداية من أمس الأربعاء، بدأت الشبورة المائية تتلاشى بسبب نشاط الرياح الذي يشتت الشبورة والضباب، مشيرة إلى أنه بداية من اليوم ستنخفض درجات الحرارة بحوالي 6 درجات مئوية مقارنة بأمس الذي وصلت فيه لـ25 درجة.

وتابعت أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثر على معظم محافظات الجمهورية أمس، ويستمر اليوم، بينما انخفاض درجات الحرارة ستستمر أيضًا، مع البدء في فرص سقوط أمطار اليوم وحتى الأسبوع المقبل، على السواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح، ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الساحل الشرقي، على أن تكون من خفيفة لمتوسطة.

واختتمت إيمان شاكر، أن درجات الحرارة ستصل في القاهرة لـ19 درجة، والسواحل الشمالية 18 درجة، وشمال الصعيد من 19 لـ20، وجنوب الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية، موضحة أن نشاط الرياح سيزيد الإحساس بالبرودة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ ساعة و نصف

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

12:28 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

09:32 ص

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

09:59 ص

الصحة تكشف موقفها من لقاح استرازينكا.. وتُعلن موعد بداية التطعيمات

08:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض