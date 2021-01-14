الأرصاد: "أمطار خفيفة إلى متوسطة.. وانخفاض الحرارة 6 درجات" (فيديو)

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قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، منذ 3 أسابيع ماضية، فضلًا عن شبورة وصلت لحد الضباب وانعدام الرؤية.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بداية من أمس الأربعاء، بدأت الشبورة المائية تتلاشى بسبب نشاط الرياح الذي يشتت الشبورة والضباب، مشيرة إلى أنه بداية من اليوم ستنخفض درجات الحرارة بحوالي 6 درجات مئوية مقارنة بأمس الذي وصلت فيه لـ25 درجة.



وتابعت أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثر على معظم محافظات الجمهورية أمس، ويستمر اليوم، بينما انخفاض درجات الحرارة ستستمر أيضًا، مع البدء في فرص سقوط أمطار اليوم وحتى الأسبوع المقبل، على السواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح، ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الساحل الشرقي، على أن تكون من خفيفة لمتوسطة.



واختتمت إيمان شاكر، أن درجات الحرارة ستصل في القاهرة لـ19 درجة، والسواحل الشمالية 18 درجة، وشمال الصعيد من 19 لـ20، وجنوب الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية، موضحة أن نشاط الرياح سيزيد الإحساس بالبرودة.



