سرطان الدم.. كيف توفى صفوت الشريف؟

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في الساعات الأخيرة، توفي صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعاني من سرطان الدم وليس فيروس كورونا وذلك عمر يناهز 87 عامًا، حسب تصريحات نجله إيهاب صفوت الشريف.



وكان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، يعانى من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض فتم نقله إلى مستشفى وادى النيل السبت الماضى، لتلقى العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن سرطان الدم الذي كان يعاني منه صفوت الشريف:



- هو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، والتي تشمل نقي العظم والجهاز اللـِّمفي.



- يبدأ هذا النوع من السرطان بالتكوّن، عادة، في خلايا الدم البيضاء، حيث تتمتع كريات الدم البيضاء بقدرة على صدّ ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة.



- تتنوع أعراض سرطان الدم وتختلف باختلاف نوع سرطان الدم، ولكن الأعراض الشائعة تشمل: الحمى أو الارتعاد التعب الدائم، الوهن العدوى المتكررة، فـَقـْد الشهية أو انخفاض الوزن، انتفاخ الغدد اللمفاوية، تضخم الكبد أو الطحال، سهولة النزف أو ظهور الكدمات، ضيق النفس خلال النشاط البدني أو عند صعود الدرجات، ظهور نقاط بقع صغيرة حمراء اللون على الجلد (نَزف محلي، موضعي)، فرط التعرّق، وخاصة في ساعات الليل، أوجاع أو حساسية في العظام.



- يضم سرطان الدم أنواعا مختلفة من الخلايا، فحالات سرطان الدم تصنف بناء على أنواع الخلايا المصابة، فقد يحدث نوعان من سرطان الدم داخل الجهاز المناعي الأول ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد، وسرطان الدم الليمفاوي المزمن وهما يشملان الخلايا النخاعية، والتي تؤدي إلى تكوين خلايا الدم والصفائح الدموية.



- العلاج الفوري ليس ضروريا لمرضى سرطان الدم في بعض الحالات، فقد لا يحتاج الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بنوع مزمن من سرطان الدم ولا تظهر عليهم الأعراض بعد إلى علاج فوري، من خلال استخدام نهج يسمى "الانتظار اليقظ".





- الانتظار اليقظ خيارًا لبعض الأشخاص المصابين بسرطان الدم المزمن الذين لا يعانون من أعراض، يتضمن ذلك مراقبة المرض عن كثب بحيث يمكن أن يبدأ العلاج عند ظهور الأعراض، يسمح الانتظار اليقظ للمريض بتجنب الآثار الجانبية للعلاج أو تأجيلها، خطر الانتظار هو أنه قد يلغي إمكانية السيطرة على سرطان الدم قبل أن يتفاقم.



- علاجات اللوكيميا العلاج الكيميائي تشمل طريقة العلاج الرئيسية لسرطان الدم، والعلاج الإشعاعي، والعلاج البيولوجي، والعلاج الموجه، وزرع الخلايا الجذعية. يمكن استخدام مجموعات من هذه العلاجات، ويمكن أن يكون الاستئصال الجراحي للطحال جزءًا من العلاج إذا كان الطحال متضخمًا.