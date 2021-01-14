التضامن تكشف تفاصيل تقديم مكافأة لـ الطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات

الخميس 14/يناير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن، تفاصيل مكافأة الوزارة للطلاب المتفوقين بالجامعات، ودعم غير القادرين بـ 1000 جنيه مكافأة، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون إنشاء حضانات للطلاب الفائقين داخل الجامعات. 

وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هذه الحضانات تستهدف تجميع الطلاب الفائقين في الكليات العملية مثل الطب والهندسة والصيدلة والوراعة والعلوم كمرحلة أولى على مستوى 10 جامعات، حيث تحتاج الدولة هذه التخصصات.

وأوضح أن دعم طلاب هذه الكليات سيكون بالتعاون مع الجمعية الشرعية، حيث من المعروف أن الجمعية الشرعية تصرف الزكاة في فروعها الثمانية ومن ضمنهم رعاية الطلاب.

وأضاف أن المبادرة تهتم بطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة الحاصلين على تقدير مرتفع، ولكن ربما ظروفهم المادية لا تساعدهم، منوها بأنه سيتم صرف مكافأة بقية 1000 جنيه للخمس الأوائل من كل كلية ويشترط أنه يكون في حاجة لهذا الدعم المالي لاستكمال تفوقه، حيث ستكون هناك لجنة داخل الكلية يتقدم إليها الأوائل، واللجنة سيكون منوط بها اختيار الخمس الذين تنطبق عليهم الشروط.

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