"الجبنة البيضاء" ترفع مبيعات " دومتي" إلى أعلي مستويتها على الإطلاق

أعلنت شركة دومتي للصناعات الغذائية اليوم الخميس، ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الرابع من 2020 مدعومة بزيادة مبيعات الجبنة البيضاء.

وقالت الشركة في بيانا لها، " المبيعات حقق نمو 26% على اساس سنوي خلال الربع الرابع لتصل إلى 815 مليون جنيه قبل التدقيق."

وهذه أعلى مبيعات تحققها شركة دومتي للصناعات الغذائية منذ بداية إدراجها بالبورصة المصرية، براسمال مصدر56.521 مليون جنيه موزع على 282.60 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 0.20 جنيه.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع المبيعات إلى تلك المستويات، بدافع اساسي من القفزة في مبيعات الجبنة البيضاء التى ارتفعت 25% خلال الرابع الرابع من نفس العام.

وشهد قطاع الصناعات الغذائية في مصر اداء جيد خلال أزمة كورونا التى رفعت حجم الطلب على السلع الغذائية.