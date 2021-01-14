رئيس صرف صحي يؤكد على جاهزية المعدات لاستقبال نوة الفيضة الكبرى

الخميس 14/يناير/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تابع اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس  تمركزات المعدات بنفق كليوباترا ومتابعه تواجد السيارات والبدالات أسفل الكوبري  لمتابعة مدي جاهزيتها، مرورا بمنطقة شرق نقطة فندق ازور للاطمئنان علي جاهزية السيارات والاطمئنان علي استعداد المشروع العاجل لخط  طرد500.
 
يأتى ذلك ضمن استعدادات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لــ "نوة الفيضة" منذ صباح اليوم الخميس 2021114   والتى شهدت المحافظة على إثرها تساقط الإمطار بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة علي جميع مناطق المحافظة والنقاط الساخنة.
 
وتفقد لواء محمود نافع منطقة سيدي جابر لكوارتا، والتى رغم شدة الإمطار لم يوجد أي تجمع لمياه الأمطار نتيجة للمشروع العاجل هناك.
 
كما أجرى جولة تفقدية لمنطقة نادي المهندسين وفندق الوردة وشيراتون المنتزه ولا توجد أي تجمعات لمياه الأمطار  مع سيولة الحركة المرورية، مرورا بشارع مصطفي كامل حيث جاهزية البدالات هناك وسيولة حركة المرور.
 
وأوضحت الشركة -فى بيان لها- أن مناطق غرب والعجمي  والعامرية ومسجد الفرقان والجراري  ووسط، شهدت أمطار خفيفة وتم متابعة التمركزات والبدالات ولم يحدث أي تعثر مروري أو أي تجمع لمياه الأمطار، وشارك في النوة العديد من سيارات المعدات والبدالات وسيارات الشفط والنافوري.

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