اصابة 4 فى تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

الخميس 14/يناير/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم دراجتين بخارية على الطريق الفرعى عزبة نصير مدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية على الطريق الفرعى عزبة نصير مدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم اسحاق سمير رياض 32 سنة عامل مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسري، وسميح سمير رياض 20 سنة، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 2 سم مع جرح قطعي بالرأس حوالي 4 سم وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى.

وقامت سيارة إسعاف بنقل عادل جابر حامد 33 سنة فلاح مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى، وعلي شحاتة حامد 30 سنة فلاح مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليسرى إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

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