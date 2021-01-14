توقعات الأبراج.. حظك اليوم الخميس 14 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 14 يناير 2021.

برج الحمل





تركز اليوم على اتجاه معين، ولكن ربما تواجهك بعض المشاكل المعقدة التي تتعلق بالقضايا المطروحة الآن. كن حريصا عند التعامل مع الأشخاص المحيطين بك وخاصة تصرفاتك معهم. لا تحتاج بالضرورة إلى تغيير أسلوب حياتك، ولكن لا بأس من إجراء بعض التعديلات البسيطة.





برج الثور





تحب أن يشاركك الآخرون برأيهم في أفكارك وخططك. تحب أن تهتم بمن حولك وهذا ما تركز عليه بالفعل اليوم. تعير الجميع انتباهك دون تفرقة بين شخص وآخر. اهتم بالحبيب أيضا فله حق عليك. لا تفرط في مساعدة الآخرين لكي لا تشعر بالتعب والإرهاق.





برج الجوزاء





عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك. تقابل الشخص المناسب هذا الأسبوع، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيرا. لا تهمل أو تستخف بتعليمات الطبيب.





برج السرطان





تتميز اليوم بقوة إرادة وعزيمة لا مثيل لهما. عندما تذهب إلى أي مكان، تشعر أن كل الظروف متاحة لك لتحقيق ما تريد. لا يستطيع أحد أن يقف في طريقك اليوم. ربما يتهمك البعض بالكسل أو اتخاذ الطريق الأسهل ولكن اليوم سيكون مختلفا وستتفاجأ بردود أفعالهم. كن متحمسا دائما.





برج الاسد





قرارات مهمة على الصعيد المهني. التذمّر من تصرفات الشريك يؤدي الى بعض الانزعاج، لكن المعالجة تحتم عليك القيام بخطوات سريعة. حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.





برج العذراء





تفقد ثقتك في نفسك اليوم إلى حد ما وتشك في قدرتك. لا داع للشعور بالإحباط أو الفشل. مهاراتك ممتازة، فحاول أن تنظر للموقف بطريقة موضوعية وركز على السبب وراء إخفاقك في انجاز مسؤولياتك أو مشاريعك. أنت مضطرب نفسيا بسبب وضعك المادي المتدهور.





برج الميزان





رغبتك في التطوير قد تواجه ببعض الآراء المغايرة، لكن إصرارك يعيد تصويب الأمور لمصلحتك. لن يعكر المغرضون صفو العلاقة بينك وبين الشريك فلا تقلق. كن من أصحاب الأجسام الرشيقة كتلك التي تشاهدها في البرامج الخاصة بالحفاظ على صحة سليمة ورشيقة.





برج العقرب





تشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية والى يوم واعد جداً. يسهم الجو الإيجابي في إحلال الطمأنينة بينك وبين الشريك وينقلكما إلى أجواء من الرومانسية . إذا شعرت بتراخي عضلاتك قم ببعض التمارين الخاصة بكمال الأجسام.





برج القوس





من ناحية العمل والحياة الخاصة يُفرض عليك بعض التعديل في منهج عملك ومبادراتك الخاصة. عبر أكثر عن شخصيتك لتزيد من التقارب بينك وبين المحيطين بك. تُواجه بعض مشاكل السمنة الناتجة عن الإقبال على الطعام كتنفيس للضغط أو كتعويض نفسي عن الشعور بالفراغ أو القلق.





برج الجدي





الضغوط العملية هي أكثر ما يكون مسيطرا هذا اليوم، وخصوصا في فترة الظهيرة التي ستنهمك بها في العمل المتراكم عليك منذ فترة، حتى أنك لن تجد الوقت للرد على اسئلة الموجودين حولك. في المساء تلغي بعض مواعيدك الشخصية بسبب أعمالك الكثيرة. قد يكون يوما مملا، لكنه ليس بسيئ.





برج الدلو





لا تتوقع أنك ستقضي يومك في المنزل، فمن المحتمل أن تقضيه في قيادة السيارة أو في مكان بعيد عن المنزل بصفة عامة. يجب عليك اليوم أن توفي بعهودك وأن تلتزم بمواعيدك. حاول أن تكافئ نفسك مهما كان الوقت ضيقا حتى تنسى تعب وعناء هذا اليوم.





برج الحوت





تسمع أخبارا جديدة تتعلق بمشروع مهم. صدقك واستقامتك قد يؤثران في الآخرين، اجعل شيئاً ما في غير مصلحتك يفيدك. منح الشريك المزيد من الراحة والتفكير يساعد جدياً في حل المشاكل، وإيجاد مخرج لكل معضلة. وضعك الصحي يبقيك في وضع مضطرب وتشعر أن ثمة شيئاً غير مريح يثقل كاهلك.



