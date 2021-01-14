برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

الخميس 14/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة في مفاوضات صفقة انتقال إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في يناير الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برشلونة حاول التعاقد مع جارسيا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن مغالاة مانشستر سيتي المادية وقفت أمام إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق مع مسئولي مانشستر سيتي على التعاقد مع جارسيا في الشهر الحالي بعد أن خفض النادي الإنجليزي من مطالبه المالية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي كان قد اشترط الحصول على 10 ملايين يورو ومثلها كمكافآت في الصيف الماضي قبل أن يخفض الرقم إلى النصف وذلك قبل 6 أشهر من نهاية عقد جارسيا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مانشستر سيتي وافق على مبلغ 5 ملايين يورو ومثلهما كمتغيرات بالإضافة إلى موافقته على تقاضي المبلغ الأساسي في العام المقبل في ظل الأزمة التي يعاني منها برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيضطر للانتظار حتى الأسبوع الأخير من يناير الحالي لحين قدوم رئيس جديد وحسم الصفقة مع مانشستر سيتي.

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