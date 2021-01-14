صدمة قوية لفيراري الزمالك

وجه خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، صدمة قوية لنجم الفريق الأبيض بشأن أحد العروض الاحترافية المقدمة إليه.





ووجه خالد الغندور، صدمة للاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو"، مؤكدا أن كل ما تردد حول وجود عرض رسمي من جانب العين الإماراتي، لضم اللاعب غير صحيح.

وطالب الغندور عبر قناة ناديه، وكيل اللاعبين نادر شوقي، بإظهار عرض رسمي يحمل توقيع أي مسؤول بنادي العين، وليس شركات تسويق، موضحا أن زيزو أصبح خارج الصورة في العين، بحسب مصادره في النادي الإماراتي.

وأكد أن العين اقترب من ضم لاعب ياباني وآخر برازيلي، لتدعيم صفوفه ولم يتحرك بشكل رسمي بشأن زيزو، مشيرا إلى أنه لا يهاجم زيزو كما يرى البعض ومنهم والده، ولكنه ينقل معلومات من داخل أروقة الزمالك.