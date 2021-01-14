زيدان يرفض رحيل ثنائي ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني هو السبب الوحيد في استمرار نجمي الملكي الإسباني إيسكو و البرازيلي مارسيلو حتى الآن.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن مارسيلو وإيسكو يعتبران أحد أفراد الجيل الذهبي للميرينجي الذي حقق 3 بطولات متتالية لبطولة دوري أبطال أوروبا إلا أنهما فقدا بريقهما الذي كانا عليه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مستوى إيسكو ومارسيلو تراجع بشدة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018، حيث فقدا مكانهما في التشكيل الأساسي للملكي وهو ما دفع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتفكير في بيعهما خلال صيف 2019 قبل عودة زيدان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سبب تمسك زيدان باستمرار الثنائي هو شعوره بأنه مدين لهما بما قدموه في ولايته الأولى ومساعدته على صناعة تاريخ مذهل.

وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على تصريحات زيدان في ديسمبر الماضي التي قال فيها: "لن أنسى أبدًا كل ما قدماه لي لكن عليهما أن يعملا بجد".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو ومارسيلو يحاولان حاليًا استعادة ثقة زيدان عن طريق الآداء القوي في التدريبات لكنهم يواجهون صعوبة في المشاركة في ظل تألق كروس ومودريتش بالنسبة لإيسكو وميندي بالنسبة لمارسيلو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه تم طرح الثنائي في سوق الانتقالات من جديد إلا أن زيدان لا يزال يعتمد عليهما وسيقاوم قرار بيعهما.