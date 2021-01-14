الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة





فجر خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، مفاجأة حول صفقة الفريق الأبيض الجديدة، لتدعيم خط الهجوم في شهر يناير الجاري.

وقال الغندور عبر قناة ناديه: "الزمالك لا يعاني من مشكلة هجومية، ولكن هناك بعض الترشيحات من بينها مهاجم مميز، ولكن تمت المغالاة في سعره للغاية وصرف النادي النظر عنه".

وأضاف قائد الزمالك السابق: "المفاجأة أن هناك مهاجم مميز في دوري القسم الثاني، تم ترشيحه بواسطة نجم كبير لإدارة النادي، وتتم متابعته وربما يتم التعاقد معه".

وتطرق الغندور إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مؤكدا أن العروض الثلاث التي يملكها اللاعب لم تشهد أي جديد، سواء من جالطة سراي التركي أو ألميريا الإسباني أو سانت إيتيان الفرنسي.

وأوضح قائد الزمالك السابق: "نقطة الخلاف الحالية تتمثل في اشتراط الزمالك دفع قيمة الصفقة (كاش)، وهو ما ترفضه الأندية الثلاث وخاصة سانت إيتيان الفرنسي".