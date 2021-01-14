2 مليون وفاة و92.3 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الخميس 14/يناير/2021 - 09:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تجاوز 92.3 مليون حالة.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 92.317 مليون، في حين اقترب عدد المتعافين من 51 مليون، أما الوفيات فتجاوزت 1.977 مليون.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ اصابه بكورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ 35 دقيقة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

قطر: 1751 إصابة جديدة بكورونا.. و3 وفيات

الصحة السودانية: 19 وفاة و192 إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 73 ألف حالة إصابة بكورونا في 24 ساعة

فرنسا تسجل 59 ألف وفاة و2.45 مليون إصابة بكورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا

رئيس الحكومة الفرنسية يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

12:28 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

09:32 ص

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض