2 مليون وفاة و92.3 مليون إصابة بكورونا حول العالم

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تجاوز 92.3 مليون حالة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 92.317 مليون، في حين اقترب عدد المتعافين من 51 مليون، أما الوفيات فتجاوزت 1.977 مليون.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.