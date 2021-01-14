الأرصاد: الطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والعظمى 18 (فيديو)



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وستكون الرياح نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، وسيكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء والرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:



القاهرة العظمى 18 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12

مرسى مطروح العظمى 17والصغرى 12

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13

دمياط العظمى 19 والصغرى 12

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 12

السويس العظمى 19 والصغرى 12

العريش العظمى 20 والصغرى 11

طابا العظمى 22 والصغرى 17

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 5

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16

الغردقة العظمى 24 والصغرى 16

الفيوم العظمى 19 والصغرى 11

بني سويف العظمى 19 الصغرى 10

المنيا العظمى 19 والصغرى 9

أسيوط العظمى 20 والصغرى 9



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح ستكون نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة وستتكون شبورة مائية صباحا.