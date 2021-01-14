إثيوبيا تعلن مقتل وزير الخارجية الأسبق بعملية عسكرية في إقليم تيجراي

الخميس 14/يناير/2021 - 09:25 ص
إقليم تيجراي
إقليم تيجراي
وكالات

أصدر الجيش الإثيوبي، اليوم الخميس، بيانًا أعلن فيه عن مقتل القيادي بجبهة تحرير تيجراي وزير الخارجية الأسبق سيوم مسفن وآخرين خلال معركة في الإقليم الواقع في شمالي البلاد.

 

وأضاف الجيش الإثيوبي: "تم القضاء على 4 من قيادات جبهة تحرير تيغراي بعد تبادل لإطلاق النار مع الجماعة المتمردة في منطقة نهر تكزي بالإقليم".

 

وكان الجيش الإثيوبي، شن منذ أواخر العام الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جبهة تحرير تيغراي التي كانت تتولى حكم إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك في أعقاب هجوم شنته الجبهة على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل وزير الخارجية الأسبق عملية عسكرية اقليم تيجراي اثيوبيا

أخبار تهمك

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 19 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ 33 دقيقة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ثلث ساعة

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 9 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

وكالة "الاسوشيتيد" الأمريكية: إثيوبيا أصبحت على شفا حرب أهلية

التلفزيون الإثيوبي: الجيش يسيطر على مطار مدينة حميرا

برلمان إثيوبيا يجرد 39 عضوا من الحصانة لتقديمهم للمحاكمة

هجوم مسلح.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

دبلوماسي سابق: ما يحدث في إقليم تيجراي الإثيوبي صراع على السلطة والثروة

إثيوبيا تتهم رئيس منظمة الصحة العالمية بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

12:28 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

09:32 ص

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض