غيوم وتكاثر للسحب وتقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)

الخميس 14/يناير/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
محمد طه
شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، تكاثف الغيوم والسحب مع عدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض الانحاء بالمحافظة.

ومن جانبها حذرت إدارة مرور البحر الأحمر، جميع السائقين بتوخى الحظر أثناء القيادة، خاصةً على الطرق السريعة، بسبب عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية بالبحر الأحمر.

ونصحت إدارة المرور، قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.

ورفعت محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات البحر الأحمر، تحسبا من سقوط أمطار على بعض الانحاء بالمحافظة.


وفى سياق متصل كان أعلن سابقآ اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنَّ المحافظة استعدت لمواجهة الأمطار والسيول بإنشاء 28 سدًا، وبحيرة صناعية، و11 حاجزًا ترابيًا، وقناة صناعية استعدادًا لهبوط الأمطار ومواجهة السيول بمدن المحافظة.
غيوم وتكاثر للسحب وتقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
غيوم وتكاثر للسحب وتقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
غيوم وتكاثر للسحب وتقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
غيوم وتكاثر للسحب وتقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
غيوم وتكاثر للسحب وتقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
غيوم وتكاثر للسحب وتقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
غيوم وتكاثر للسحب وتقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
غيوم وتكاثر للسحب وتقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)

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