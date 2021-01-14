اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 14-1-2021بالبنوك المصرية

فتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الخميس 14-1-2021، على استقرار بعد ارنفاعات محدودة سجلتها العملة الامريكية في تعاملات الأمس لتعوض بعد من خسائرها التى حققتها منذ بداية تعاملات الأسبوع.

أسعار الدولار اليوم الخميس 14-1-2021:

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 14-1-2021 كالأتى:

سجل سعر الدولار إلى مستوي 16.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران و البنك الأهلى الكويتي والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.