اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 14-1-2021بالبنوك المصرية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:07 ص
الدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي

فتتحت اسعار الدولار تعاملات اليوم الخميس 14-1-2021، على استقرار بعد ارنفاعات محدودة سجلتها العملة الامريكية في تعاملات الأمس لتعوض بعد من خسائرها التى حققتها منذ بداية تعاملات الأسبوع.

 

 

أسعار الدولار اليوم الخميس 14-1-2021:

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم  الخميس 14-1-2021 كالأتى:

 

سجل  سعر الدولار إلى مستوي 16.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران  و البنك الأهلى الكويتي  والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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