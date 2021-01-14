سبب استبعاد فينيسيوس عن مواجهات ريال مدريد

الخميس 14/يناير/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن تشكيلة ريال مدريد الإسباني في المباريات الأخيرة وبالتحديد بعد مساهمته بفوز الفريق على إشبيلية يوم 5 ديسمبر الماضي.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن العلاقة بين فينيسيوس و الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ليست على مايرام منذ مواجهة مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس كان يستعد للمشاركة ضد مانشستر سيتي في الموسم الماضي لكن المدير الفني الفرنسي قرر إشراك البلجيكي إيدين هازارد ووضع النجم البرازيلي على دكة البدلاء.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن قرار زيدان لم يعجب فينيسيوس وحينها بدأ ينظر إلى هاتفه المحمول ولم يركّز أثناء حديث زيدان مع اللاعبين قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن ما قام به فينيسيوس لم يعجب الجهاز الفني للملكي وفي تلك المباراة تم إستبدال هازارد في الدقيقة 82 وفينيسيوس لم يقُم حتى بعمليات الإحماء.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه منذ مواجهة مانشستر سيتي تم تهميش فينيسيوس من قِبل زيدان وولم يشارك النجم البرازيلي كثيراً ومنذ مباراة إشبيلية لم يلعب تقريباً.

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