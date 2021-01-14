خبر سار في الأهلي بشأن جونيور أجايي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادى الأهلى، قدرة النيجيرى جونيور أجايى، جناح الفريق، على الانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوع.

ويحتاج اجاي الى أسبوع على الأكثر للعودة الى التدريبات الجماعية حيث ينتظر ان يعلن اللاعب جاهزيته للتدريبات عقب مباراة البنك الاهلي المقرر لها الاحد المقبل فى الدوري.

وأكد عبد الحفيظ أن جونيور أجايى تعافى للإصابة التى تعرض لها فى الوتر الوحشى واقترب من استعادة جاهزيته، وسيلحق اللاعب بقائمة الفريق فى كأس العالم للأندية بقطر، ولا توجد أى أزمة بشأن ذلك.

يذكر أن جونيور أجايى تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، أمام الزمالك.

وفاز الاهلي امس على الانتاج الحربي برباعية مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الاهلي بالسلام فى الجولة 7 من مباريات الدوري الممتاز.