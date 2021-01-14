فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن من مونديال الأندية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي، عن طلب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح خروج مروان محسن مهاجم الفريق من قائمة المونديال التي ستشارك في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل ،وذلك من اجل قيد صلاح محسن لاعب الوسط المهاجم بدلا من مروان محسن في القائمة.

وتمسك بيتسو موسيماني المدير الفني بضم مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر لقائمة كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويرى موسيماني أن مروان سيكون له دورا كبيرا مع الفريق في المرحلة المقبلة رغم التعاقد مع والتر بواليا وتألق محمد شريف خلال المباريات الأخيرة.

وفي الوقت الذي اعتبر المدير الفني ان كلا من والتر بواليا ومحمد شريف لايزال ينقصهما الخبرة الكافية التي تمكنه من الإعتماد عليهما خلال مواجهات المونديال.

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