إغلاق عام في لبنان بسبب فيروس كورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

شهد لبنان، فجر اليوم الخميس، إغلاقا عاما ثالثا في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الفائت، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية، أن عدد الإصابات الإجمالي قارب 232 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1740.

 

وفرضت السلطات اللبنانية، حالة الطوارئ الصحية في البلاد حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

 

 وتتضمن منع الخروج والدخول إلى الطرقات العامة، وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

 

ويذكر أن هذا الإغلاق الثالث الذي يستمر 11 يوما، لا يحمل إجراءات جديدة للحد من سرعة تفشي الوباء في البلاد، بل إن "القرارات مستنسخة عن تلك التي تكررت منذ بدء وصول الوباء قبل نحو سنة، مع حظر أوسع هذه المرة للتجول وخروج المواطنين وولوجهم من وإلى المنازل"، وفقًا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية.

 

ورصد لبنان، إصابات كورونا في آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة أمس الأربعاء، رقما قياسيا كارثية في البلد الصغير، وصل إلى 4988 إصابة و35 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وذكرت الوزارة أن الإصابات ناتجة عن انتقال العدوى محليا ولا يوجد أي إصابات وافدة من الخارج، يأتي ذلك وسط مخاوف من انهيار النظام الصحي الذي بلغ طاقته القصوى في ظل شح المواد الطبية. 

 

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