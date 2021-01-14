تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم الخميس نادي آرسنال نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة أرسنال الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: تيريني، جابريل، هولدينج، بيريلين.

خط الوسط: محمد النني، تشاكا، سيبايوس.

خط الهجوم: لاكازيت، اوبامبيج، ساكا.