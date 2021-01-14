تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

الخميس 14/يناير/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي اليوم الخميس نادي ريال مدريد نظيره نادي أتلتيك بيلباو ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب لا روزاليدا فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: راموس، فاران، ميندي، كاربخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس كاسيميرو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، هازارد.

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