الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

الخميس 14/يناير/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع الأنجولي جيرالدو خلال الساعات القادمة لحسم موقف اللاعب من الرحيل عن الفريق.

ووضع مسئولو المارد الأحمر اسم اللاعب في قائمة الإنتظار بطلب من موسيماني بناء على قرار اتحاد الكرة.

وقالت المصادر، أن لجنة الكرة بالقلعة الحمراء ستعقد جلسة خلال ساعات لحسم مصير اللاعب الذي رفض كل العروض لضمه رغم عدم قناعات موسيماني بقدراته.

وأضافت، أن الأنجولي جيرالدو مصر على الحصول على باقي مستحقاته في قيمة عقده والمقدرة بمليون و 800 الف دولار من أجل الرحيل عن المارد الأحمر.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في سابع جولات الدورى العام.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة صفوت الشريف بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نقل عبلة الكحلاوي لغرفة العناية المركزة عقب إصابتها بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة مدوية من قلب بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يرفض الصفقة الجديدة في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التنمر على مواطن من ذوي الاحتياجات في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ثلث ساعة

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف علي تفاصيل وفاة صفوت الشريف

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد ناري من موسيماني على تصريحات ميدو

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

منذ نصف ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

بعد رحيله بكورونا.. تفاصيل تورط صفوت الشريف في جريمة قتل السندريلا

12:28 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

09:32 ص

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

06:20 ص

عاجل| وفاة 58 شخصا بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض