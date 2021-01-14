الأهلي يتحرك لحل أزمة الصفقة الفاشلة

يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع الأنجولي جيرالدو خلال الساعات القادمة لحسم موقف اللاعب من الرحيل عن الفريق.

ووضع مسئولو المارد الأحمر اسم اللاعب في قائمة الإنتظار بطلب من موسيماني بناء على قرار اتحاد الكرة.

وقالت المصادر، أن لجنة الكرة بالقلعة الحمراء ستعقد جلسة خلال ساعات لحسم مصير اللاعب الذي رفض كل العروض لضمه رغم عدم قناعات موسيماني بقدراته.

وأضافت، أن الأنجولي جيرالدو مصر على الحصول على باقي مستحقاته في قيمة عقده والمقدرة بمليون و 800 الف دولار من أجل الرحيل عن المارد الأحمر.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في سابع جولات الدورى العام.