موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو فى السوبر الإسباني

الخميس 14/يناير/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه اليوم الخميس نادي ريال مدريد نظيره نادي أتلتيك بيلباو ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب لا روزاليدا فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة KSA سبورت السعودية المالكة لحقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه نادي برشلونة يوم الأحد المقبل فى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

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