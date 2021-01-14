إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسوان في قنا

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أصيب شخصين منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسوان الزراعي وبالقرب من كمين الشعانية الأمنية في مركز نجع حمادي، في قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد أصابة كل من فايق محمد طايع، 59 عاما، ورجاء ابوالمجد علي، 53 عامًا، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسوان الزراعي وبالقرب من كمين الشعانية الأمنية في مركز نجع حمادي، في قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.