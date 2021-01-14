الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري وتدعيم خط دفاع الفريق.

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي أسامة جلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري وتقوية خط الدفاع.

وكان الزمالك دخل فى مفاوضات جادة مع نادي إنبي واللاعب لضم أسامة جلال خلال الميركاتو الحالي، بعدما ظهر اللاعب بمستوي مميز خلال الفترة الأخيرة مع الفريق والمنتخب الأولمبي.

ويذكر أن أسامة جلال قاد منتخب مصر الأولمبي للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر عام 2019.