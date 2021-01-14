الصين تسجل أول حالة وفاة بكورونا منذ 8 شهور

أعلنت الصين تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ 8 أشهر.

في سياق منفصل، وصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الصينية لبحث تفاصيل جديدة عن أزمة فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.