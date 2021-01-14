ثقافة الجيزة تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

الخميس 14/يناير/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر


قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الجيزة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد بيت ثقافة المتانيا ورشة حكي بعنوان "دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان" دارت حول أهمية التوعية بالثقافة الأمنية وآثارها على المجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار، وأن الدين الإسلامي أكد على أهمية تحقيق الأمن الاجتماعي في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث التى تؤكد تلك الأهمية وخطورة فقدان الأمن في المجتمع على أفراده، ونظمت مكتبة أم خنان وبيت ثقافة طموة ورشة حكي بعنوان "المشكلة السكانية" التي تنشأ نتيجة حدوث خلل بين عدد السكان والموارد المتاحة، وتقلل نصيب الفرد من التعليم والعلاج والغذاء والماء وزياده معدلات الفقر والبطالة وانخفاض مستوى المعيشة، بينما أقام بيت ثقافة زنين وبيت ثقافة المنوات ورشة حكي بعنوان "ترشيد استهلاك المياه".

نفذ بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي بعنوان "لا للتنمر والتعصب" تضمنت مفهوم التنمر وأنواعه وأثره في نفس الطفل وأثره على المجتمع، بينما أقامت مكتبة الكوم الأحمر ورشة حكي بعنوان "أهمية مواجهة الفكر المتطرف" ودارت عن كيفية مواجهة هذا الفكر، وعدم مشاهده القنوات الاعلامية ذات التوجهات التطرفية، وان مواجهة التطرف والإرهاب لا تقل أهمية عن حرب 6 أكتوبر ويجب التصدي له بكل قوة وحسم، وعقدت مكتبة بولاق الدكرور ورشة حكي بعنوان "الإدمان وأثره على  المجتمع" تضمنت مشكلة تعاطي المخدرات، التى باتت تشكل خطراً جاثما يهدد كل من الفرد والجماعة والمجتمع، ولذلك بدأ الاهتمام على المستوي العالمى بمشكلة ادمان المخدرات إلى الحد الذى نشبت فيه الحروب بسبب التجارة فى هذه المواد وعُقدت معاهدات دولية للتحكم فى انتاجها وتوزيعها، بينما أعدت مكتبة الناصرية ومركز طفل أحمد عرابي مسابقة في المعلومات العامة.

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