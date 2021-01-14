جمال محمد علي يروى قصة أزمة منتخب الشباب في تونس

الخميس 14/يناير/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


أكد جمال محمد علي نائب رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أن المنتخب خاض 19 مباراة ودية بعد توقف كورون ، ولا أستطيع تحميل أزمة الفريق لأي شخص لأن الكورونا طالت العالم كله.

وقال جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرفضائية صدى البلد إلى أن إلغاء كأس العالم للشباب قلل حزني بعد أزمة منتخب الشباب.

وتابع، أنه تحفظ على سفر منتخب الشباب إلى السعودية لخوض مباراتين وديتين بسبب كورونا ولكن ربيع ياسين اقترح السفر مبكرا إلى تونس خوفا من استدعاء الأندية للاعبيهم في منتخب.

وأضاف، أن اللجنة الخماسية رفضت بالكامل سفر منتخب الشباب إلى تونس مبكرا لكن ربيع ياسين صمم على موقفه.

وأتم، أن لا يشترط وجود رئيس البعثة في معسكرات المنتخبات خارج مصر.

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