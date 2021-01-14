موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الخميس 14/يناير/2021 - 04:25 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يعود فريق أي سي ميلان إلي منافسات الدوري الإيطالي، يوم الإثنين المقبل، بعدما تأهل إلي دور الثمانية في كأس إيطاليا على حساب تورينو بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وسيخرج ميلان لمواجهة كالياري على ملعب ساردينا أرينا، في إطار فعاليات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، يوم الإثنين 18 يناير.

ويحتل الروسونيري صدارة ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 40 نقطة، بعدما فاز في 12 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات، وخسر في مباراة واحدة أمام يوفنتوس.

بينما يحتل كالياري المركز السادس عشر، برصيد 14 نقطة، بعدما فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 11 مباراة.

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