ميدو يكشف حقيقة استقالة إبراهيم عثمان من رئاسة الإسماعيلي

الخميس 14/يناير/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
 

انتشرت بعض الأنباء خلال الأيام الأخيرة، التي  أوضحت أن إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، قرر تقديم استقالته خاصة بعد خروج الدراويش من منافسات البطولة العربية.

وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن لديه معلومة مؤكدة بأن إبراهيم عثمان لن يستقيل من رئاسة نادي الإسماعيلي، خلال الفترة الحالية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا نتجنى على أحد، لكن نتائج الاسماعيلي تدل علي الوضع الذي وصل إليه الفريق".

وطالب ميدو بضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة من أجل إنقاذ النادي الإسماعيلي، مشيرا إلى أن الوضع في حال استمر على ما هو عليه كلما ازدادت فرص هبوط النادي للدرجة الثانية.

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