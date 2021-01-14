ميدو يكشف حقيقة استقالة إبراهيم عثمان من رئاسة الإسماعيلي





انتشرت بعض الأنباء خلال الأيام الأخيرة، التي أوضحت أن إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، قرر تقديم استقالته خاصة بعد خروج الدراويش من منافسات البطولة العربية.





وأكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن لديه معلومة مؤكدة بأن إبراهيم عثمان لن يستقيل من رئاسة نادي الإسماعيلي، خلال الفترة الحالية.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا نتجنى على أحد، لكن نتائج الاسماعيلي تدل علي الوضع الذي وصل إليه الفريق".



