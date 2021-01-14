لاعب كرة يد سابق: الأهلي طلب التعاقد مع فريقي بعد خسارته أمامنا

الخميس 14/يناير/2021 - 04:18 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أكد حازم عواض نجم المنتخب المصري السابق لكرة اليد، أنه في بداية مسيرته في كرة اليد، واجه الأهلي ونجح فريقه في الفوز أمام الأحمر بنتيجة 27-6.

وأوضح عواض في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الأهلي طلب التعاقد مع فريقع بالكامل، بعد خسارته بهذه النتيجة أمام فريقه في بداية مسيرته في عالم كرة اليد.

وتابع، "منتخب مقدونيا أقوى من التشيك، ويمتلك العديد من العناصر المميزة، ومنتخب مصر قادر علي تجاوز دور الـ8 في مونديال اليد".

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