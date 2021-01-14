عاجل.. بايدن: سننقل إجراءات عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن أحداث العنف في الكونغرس غير مسبوقة ولم نشهدها منذ 244 عاما، وكانت هجوما ضد ممثلي الشعب وعناصر الشرطة.





وأضاف "بايدن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن الهجوم على الكونغرس كان من تنفيذ سياسيين متطرفين وإرهابيين محليين، موضحا أن الهجوم على الكونغرس يمثل انقلابا مسلحا ضد أميركا وسنحاسب المتورطين.





وتابع: مجلس النواب صوت على عزل ترمب ومحاسبته وسننقل الإجراءات إلى الشيوخ.





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر كلمة مسجلة، قبل قليل، أدان خلالها العنف وأحداث الشغب التي حصلت في الكونجرس الأمريكي يوم 6 يناير الجاري.





وقال ترامب في الكلمة، التي نقلتها قناة العربية: تلقيت تقارير عن تظاهرات في الأيام المقبلة لكننا لن نقبل بالعنف، ووجهت المؤسسات الفدرالية لتأمين الموارد كافة للمحافظة على الأمن.



