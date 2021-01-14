ترامب يدين أحداث الكونجرس: لن أسمح لأنصاري بمضايقة الأمريكيين

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة مسجلة، قبل قليل، أدان خلالها العنف وأحداث الشغب التي حصلت في الكونجرس الأمريكي يوم 6 يناير الجاري.





وقال ترامب في الكلمة، التي نقلتها قناة العربية: تلقيت تقارير عن تظاهرات في الأيام المقبلة لكننا لن نقبل بالعنف، ووجهت المؤسسات الفدرالية لتأمين الموارد كافة للمحافظة على الأمن.



