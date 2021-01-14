استكمال المرحلة الثانية لمبادرة صنايعية مصر بالإسماعيلية





تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية تنفيذ فعاليات مبادرة صنايعية مصر، والمقامة في الفترة من ٩ حتي ٢٣ يناير2021م، في السادسة مساء بقصر ثقافة الاسماعيلية، وتهدف المبادرة إلى استخدام الفن لنشر الوعي الحر بالحرف المصرية القديمة للحفاظ عليها من الإندثار، كما تهدف إلي تعليم مجموعة من الشباب حرفة أو مهنة يستفيدوا منها وتصبح مصدر رزق مستقبلا.















