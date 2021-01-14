استكمال المرحلة الثانية لمبادرة صنايعية مصر بالإسماعيلية

الخميس 14/يناير/2021 - 03:28 ص
بوابة الفجر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية تنفيذ فعاليات مبادرة صنايعية مصر، والمقامة في الفترة من ٩ حتي ٢٣ يناير2021م، في السادسة مساء بقصر ثقافة الاسماعيلية، وتهدف المبادرة إلى استخدام الفن لنشر الوعي الحر بالحرف المصرية القديمة للحفاظ عليها من الإندثار، كما تهدف إلي تعليم مجموعة من الشباب حرفة أو مهنة يستفيدوا منها وتصبح مصدر رزق مستقبلا.




تضمنت الفعاليات ورشة الخرز، وورشة النحت البارز علي الخشب تدريب الفنان التشكيلي أحمد علام، حيث بدأ بتعريف أنواع الأخشاب المصرية وألوانها والفرق بين صلابتها والتعرف على اتجاهات ثمرة الأخشاب، والفرق بين الأخشاب المصرية وغيرها ومميزاتها عن الأخشاب المستوردة، وتهدف الورشة إلي تدريب الشباب على كيفية توظيف الفن في إخراج منتج جيد في مجال حفر الاخشاب وتحويل الديفوهات والعيوب إلى عمل فني ذو قيمة مرتفعة، بمعنى تحويل المنتج من حرفة إلى عمل فني راقي، مع الشرح المفصل لكيفية استخدام الأدوات اللازمة والحفر بشكل آمن وصحيح، واختيار التصميمات المناسبة للحفر وتكليف المتدربين لإختيار تصميم فردي تمهيدا للوصول لفكرة مميزة وكمرحلة أولى ثم إختيار  تصميم جماعي لصياغة عمل مشترك مناسب للمشروع .

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