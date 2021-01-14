موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الخميس 14/يناير/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
خطف فريق يوفنتوس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، في ثمن نهائي البطولة.

وسجل ديان كولوسيفسكي هدف التقدم لليوفي، في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يحرز ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 23.

فيما أحرز لينارت شزيبورا أول أهداف جنوي في الدقيقة 28، وأدرك فيليبو ميليجوني هدف التعادل في الدقيقة 74.

وأهدى حمزة رفيعة هدف التأهل لليوفي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك جنوي في الدقيقة 104.

وفيما يلي موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي:-

يستعد اليوفي لمواجهة نظيره الإنتر، يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، فيما يحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

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