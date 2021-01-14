ميدو: مستوى الونش يؤهله للعب في أوروبا

الخميس 14/يناير/2021 - 03:24 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالمستوى الذي يقدمه محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع القلعة البيضاء.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن مستوى الونش يؤهله للعب في أوروبا بمنتهى السهولة.

وفي سياق آخر، أوضح ميدو أن أروابارينا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يحتاج للتعامل بشكل أقوى مع النجوم.

وأشار إلى أن بيراميدز لم يكن يحتاج للتعاقد مع 6 أو 7 لاعبين في بداية الموسم الحالي، خاصة بعد نجاح الفريق الموسم الماضي، موضحا أن قرار البدء بشريف إكرامي أساسيا في حراسة المرمى، من بداية الموسم قرار خاطئ.

وتابع، "بيراميدز من أقل الفرق علي المستوي البدني في الدوري المصري".

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